Zonovergoten jaarmarkt in Wemmel: "Beesten kijken en pintje drinken"

Freddy Van Assche, de voorzitter van het jaarmarktcomité, is een gelukkig man: "Onze veekeuring is een groot succes. We hebben een heel goede jury, die naar alle details kijkt zoals de rug en de stand van de poten. We hebben enkele moeilijke jaren achter de rug. In 2020 was er niets, vorig jaar was de regen spelbreker. Maar de opkomst is dit jaar erg mooi, en we hebben ook meer dan 500 dieren."