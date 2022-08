Zorgrobot in vorm van bloempot helpt ouderen langer thuis te wonen

Momenteel zet het Wit-Gele Kruis de zorgrobot in bij 12 patiënten van de afdeling Zoersel-Schilde. In totaal hebben ze 25 zorgrobots ter beschikking. "We bekijken nu wat de meerwaarde is voor onze patiënten en collega’s, en wat de mogelijkheden zijn om Tessa te financieren. Afhankelijk daarvan gaan we met het project verder en kunnen we ook in andere afdelingen starten", zegt Proost.