Zware industriebrand bij bedrijf in Ham onder controle

Het bedrijf in Oostham maakt bitumen dakbedekking. De brand brak uit in een silo waar nog overblijfselen van dat bitumen achter waren gebleven. Nadat het materiaal is beginnen branden, is het vuur overslagen op het buizenstelsel van het gebouw en is een zware brand ontstaan. Het bedrijf zelf was nooit in gevaar, omdat dat ver verwijderd is van de silo.

Hoewel de brand op dit moment onder controle is, zijn de brandweerdiensten van Noord-Limburg en Zuid-West Limburg nog op het bedrijfsterrein en blijven ze waakzaam. Er is namelijk nog heel wat rookontwikkeling, en de rook trekt in de richting van Tessenderlo. Inwoners van Ham en Tessenderlo houden op dit moment nog best ramen en deuren dicht.