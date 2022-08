14de autovrije zondag in Leuven: ring wordt afgezet voor fietstocht met duizenden fietsers

Het hoogtepunt van de dag wordt de King of the Ring-fietstocht. “Die gaan we over de hele ring doen, met fietsers in alle maten en gewichten. Bakfietsen, ligfietsen, rolstoelfietsen, zelfs DJ-fietsen, iedereen is welkom”, zegt Sanne Vanderstraeten van Mobiel 21. De tocht zal 7 kilometer lang zijn, “maar het tempo gaat laag liggen omdat we met zovelen zijn. Bovendien kan je altijd terugkeren als het te zwaar wordt”, geeft Vanderstraeten mee.