Overstap maken naar de zorg? Vlaamse overheid betaalt voor meer mensen opleiding én loon

Er is nood aan heel wat extra handen in de zorg. Het personeelstekort in de sector is al langer een probleem en het is dus één van de belangrijkste uitdagingen voor Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). "Er zijn op dit ogenblik meer dan duizend openstaande vacatures voor zorgkundige", vertelt die. "Dat is enorm veel. We proberen dus via allerhande nieuwe maatregelen mensen te stimuleren om de sprong naar de zorg te maken."