Alle woonwijken in Oostende worden zone 30 vanaf 1 september

Het aantal straten waar er vanaf 1 september maximum 30 km/uur mag gereden worden, breidt fors uit. Het moet volgens de stad Oostende de wijken een stuk veiliger en leefbaarder maken. "Bij een snelheid van 30 km/uur bedraagt de remafstand minder dan de helft wanneer je 50 km/uur rijdt. Daardoor verkleint ook de kans op verkeersongevallen", vertelt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA).

Volgende week gaat de snelheidsbeperking dus al in en om die verandering goed duidelijk te maken, wordt ook de signalisatie van de zone 30 duidelijker. De stad Oostende lanceert tegelijk ook de campagne "30 dat is de max!" die hier aan daar ook in het straatbeeld zal te zien zijn. "Met een kleine moeite om de snelheid te verlagen, kunnen wagens en motoren een groot verschil maken voor de veiligheid en leefbaarheid in alle wijken", zegt Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van Oostende.

De politie van Oostende laat weten dat ze in een eerste fase zullen sensibiliseren en informeren. Later zullen er zeker boetes worden gegeven, klinkt het.