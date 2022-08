Nieuwe aanslag verijdeld? Politie Antwerpen arresteert 4 Nederlanders met brandbommen en wapen in de auto

De wagen van de vier jongemannen trok de aandacht van de politie, die overging tot controle in de buurt van eethuis Poke Bowl (dat eerder al een doelwit was). Daarbij werd gevaarlijk materiaal aangetroffen. "Ik kan bevestigen dat er enkele brandbommen en een vuurwapen werden aangetroffen", zegt Kato Belmans van het parket Antwerpen. "Welke de intenties waren, wordt nog onderzocht."

Het viertal werd rond 5 uur gearresteerd en wordt momenteel verhoord. Later op de dag zal worden beslist of ze aangehouden worden of niet.