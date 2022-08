Laatste "iconische" graansilo's in de haven van Beiroet storten in na wekenlange brand 

De 8 resterende noordelijke graansilo's in de haven van Beiroet zijn vandaag ingestort. De silo's raakten ernstig beschadigd toen op 4 augustus 2020 een reeks ontploffingen plaatsvonden in een havengebouw. In dat gebouw lagen explosieve materialen die gebruikt werden in kunstmest. Zo'n 2.700 ton ammoniumnitraat lag er al jaren ongereglementeerd opgeslagen.

Bij de ontploffing stierven meer dan 200 mensen, zeker 300.000 mensen raakten dakloos. Grote delen van de haven en de omgeving ervan werden verwoest. Volgens experten zouden de graansilo's een deel van de impact hebben geabsorbeerd en zo een deel van de stad grote schade hebben bespaard. Velen pleitten daarom om de silo's te sparen.