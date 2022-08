Ben & Jerry's moet ijs blijven verkopen in bezette Palestijnse gebieden, beslist rechter 

In de Verenigde Staten heeft een rechter beslist dat Ben & Jerry's ijs moet blijven verkopen in de bezette Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Met die uitspraak is het conflict tussen het ijsbedrijf en het moederbedrijf Unilever beslecht. Ben & Jerry's wou de handelsovereenkomst met de regio herzien, omdat de verkoop van ijs in de bezette gebieden zou indruisen tegen de sociale missie van het bedrijf.