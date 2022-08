Bestuurder betrapt met rijverbod en onder invloed van alcohol en drugs in Antwerpen

Afgelopen weekend zag de politie een auto met een hoge snelheid linksaf slaan op het kruispunt van de Amerikalei en de Montignystraat in Antwerpen. De bestuurder negeerde daarbij de voorsorteerstrook en reed bijna tegen een tegenligger.

De politie onderschepte daarop de auto. De bestuurder was een 33-jarige man die geen identiteitskaart of rijbewijs op zak had. Toen hij toch kon geïdentificeerd worden, bleek dat hij veroordeeld was tot een rijverbod van 3 jaar. Een adem- en een drugstest wezen uit dat hij ook onder invloed was van alcohol en cocaïne.

Gezien de vele overtredingen werd besloten om de auto van de man in beslag te nemen. Hij zal ook voor de politierechter moeten verschijnen.