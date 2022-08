50 bestuurders die ongeval in Groot-Bijgaarden filmden, krijgen boete en/of rijverbod: "Onveilig en onrespectvol" 

"Dit creëert een heel gevaarlijke situatie: mensen op het linkerrijvak, meestal het snelste rijvak, die vertragen. Het vormt een inbreuk, namelijk op het gebruik van een gsm achter stuur, én vormt nog een inbreuk voor het in het gevaar brengen van andere weggebruikers."



De overtreders hangt een geldboete boven het hoofd. Van Wymeersch: "We kunnen een boete opleggen van 174 euro of we kunnen hen dagvaarden voor de politierechtbank waar er een minimumboete van 240 euro (30 euro x 8) zal gelden en de rechter een rijverbod van 8 dagen kan opleggen, afhankelijk van eerdere overtredingen. We gaan met de verkeersmagistraten bekijken wat het meest gepaste gevolg is."

De procureur wil een sterk signaal geven en spreekt over onrespectvol gedrag ten opzichte van de slachtoffers.