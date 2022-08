Twee garageboxen met materiaal van chiro uitgebrand in Turnhout, kwaad opzet niet uitgesloten

Kort na 14 uur is er brand ontstaan in de gebouwen van Gidsen Koningin Astrid aan de Schoolstraat in het centrum van Turnhout. Garagageboxen die worden gehuurd door chiro Jopi hadden vuur gevat. De brand is ontstaan in de uiterst linkse garagebox, die volledig is uitgebrand. Het vuur sloeg ook over naar de naastgelegen garagebox. Ook die is uitgebrand. Een derde garagebox heeft hitteschade maar de inboedel is niet verloren. De hoofdgebouwen bleven gevrijwaard.