Limburgse brandweer verdelgde dit jaar al bijna 14.000 wespennesten: "We stevenen af op een recordjaar"

Met over heel 2021 "maar" 2.641 wespennesten, is het duidelijk dat de brandweer in Limburg dit jaar veel meer werk heeft met het verdelgen van nesten. In de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ligt het aantal verdelgingen dit jaar (7.122 nesten), en vooral deze zomer (4.231 nesten), het hoogst. "Een duidelijke oorzaak hebben we daar niet voor", vertelt Gretel Kerkhofs van de zone. "In ieder geval hadden we vorig jaar een veel natter voorjaar, en dat gold ook voor de zomer. Dan worden er minder wespen geboren en sterven er ook veel meer. Bij een lange droge zomer kunnen de diertjes zich in goede omstandigheden voortplanten, en komen ze veel meer voor. "

In elke Limburgse hulpverleningszone komen er ook nu nog heel veel oproepen binnen voor wespennesten. Er zelfs een wachtlijst, met in de hele provincie nog 742 openstaande aanvragen. "Wij krijgen dagelijks tientallen oproepen binnen, en voorzien tegenwoordig elke dag teams die zich specifiek daarmee bezighouden", vertelt Kerkhofs.