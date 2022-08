Conny (59) uit Heule ruilt haar appartement in voor een kampeerauto: "Ik wil de wereld zien" 

"Het is altijd mijn droom geweest", vertelt Conny Ducatteeuw enthousiast aan Radio 2 West-Vlaanderen. Daarom verkocht Conny haar vaste stek. Ze is 59 jaar, sinds 3 jaar weduwe, met pensioen én ze heeft een zoon die zelfstandig genoeg is om voor zichzelf te zorgen. "Ik wil een stuk eenvoudiger leven, "back to basics". Ik ben jong. Waarom zou ik nog 10 jaar wachten? Ik wil niet op mijn sterfbed liggen en denken dat ik het maar beter gedaan had."

Over de vraag waar ze wil rondtrekken twijfelt ze niet: "Er zijn plekken die trekken aan mij: Noorwegen, Zweden, Finland, kortom Scandinavië. Maar ook Ierland, het noorden van Frankrijk en zelfs Nederland.

Bang om eenzaam te zijn is ze niet. "Mensen die kamperen, dat is een soort "communitiy". Zoals bij vrachtwagenchauffeurs of motorrijders. Er zijn altijd wel mensen op een camping die "goeiedag" zeggen of aan wie je hulp kunt vragen. En ik heb al een kerstboompje gekocht om het gezellig te maken", lacht ze.

Conny verkocht dan wel haar appartement. Toch blijft ze een adres hebben in Heule. "Mijn referentieadres wordt dat van mijn zoon Michiel", besluit ze.