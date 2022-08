Man die in Lokeren een andere man doodschoot, is aangehouden op verdenking van moord

De 2 mannen hadden met elkaar afgesproken in een park in Eksaarde, bij Lokeren. De schutter, een 39-jarige man, zou een tijdje een relatie hebben gehad met de vrouw van het slachtoffer. Het slachtoffer is een man van 42. Hij werd met verschillende schotwonden gevonden op de berm van een vijver. Na het incident hield de dader zich enkele uren schuil in een woning vlakbij. Hij gaf zich uiteindelijk over.