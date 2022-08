Beruchte konijnenplaag in Australië begon met amper 24 dieren uit Engeland

De onderzoekers bestudeerden historische verslagen naast nieuwe DNA-gegevens van 187 Europese konijnen die voor het grootste deel in het wild gevangen werden in Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Frankrijk tussen 1865 en 2018.

Zo wilden ze vaststellen waar de oorsprong lag van de invasieve konijnen in Australië, of de invasie voortkwam uit een enkele of uit verschillende introducties, hoe de konijnen zich verspreid hebben over het land en of er een genetische verklaring was voor het succes van de konijnen uit 1859 in vergelijking met dat van andere geïmporteerde populaties.

Recente studie trokken de hypothese van één enkele oorsprong in twijfel en stellen dat de invasieve konijnen voortkwamen uit verschillende, onafhankelijke introducties. Die studies hadden echter geen onderzoek gedaan naar de voorouderlijke Europese en tamme populaties, wat cruciaal bleek om de oorsprong van de Australische konijnen te achterhalen.

"We zijn er in geslaagd de afstamming van de invasieve populatie in Australië te traceren tot precies in het zuidwesten van Engeland, waar de familie van Austin in 1859 de konijnen verzameld heeft", zei hoofdauteur doctor Joel Alves, die momenteel onderzoeker is aan de University of Oxford en het CIBIO.

"Onze bevindingen tonen aan dat ondanks de talrijke introducties in Australië, het één enkele partij Engelse konijnen was die deze verwoestende biologische invasie in gang heeft gezet, een invasie waarvan we vandaag nog steeds de effecten voelen."

De onderzoekers stelden ook vast dat naarmate de konijnen zich verder van Barwon Park verwijderden, hun genetische diversiteit afnam en dat zeldzame genetische varianten die zich voordoen in snel groeiende populaties, talrijker werden.