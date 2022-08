Vreemde groentevormen door droogte: "De smaak blijft wel gelijk" zegt landbouwer Jo uit Zingem

Jo heeft het ook moeilijker om zijn aardappelen te rooien. "De grond is door de droogte harder, waardoor de machines de aardappelen er moeilijker kunnen uithalen en die ook dikwijls beschadigen. Ook de niet-beschadigde aardappelen zijn moeilijker te verkopen, want ze zijn kleiner. De prijzen die ik voor die kleinere patatten krijg, ligt dan ook lager. Voor de verwerking tot puree of in andere gerechten is er geen probleem. Maar mensen kopen in de winkel nog altijd liever grote aardappelen."