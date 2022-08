Verdachte van betrokkenheid bij verdrinking tijdens Gentse Feesten vrijgelaten onder voorwaarden 

Een Nederlandse verdachte die betrokken zou zijn bij de verdrinking van de 53-jarige Hakim, is vrijgelaten. Hij moet zich wel aan voorwaarden houden en een borgsom betalen van 10.000 euro. Het gaat om de man van 25 die hier in de cel zat op verdenking van schuldig verzuim. Hij zou alleen toegekeken hebben toen het slachtoffer in de Leie werd gegooid aan de Lousbergkaai in Gent, tijdens de Gentse Feesten in juli. Maar hij had geen hulp geboden, en dat is schuldig verzuim. Omdat Hakim niet kon zwemmen, is hij verdronken.