Elf ton vissen stikken in meer in Frankrijk als gevolg van droogte

Het meer wordt gevoed door een onderstroom van de Loire. Maar doordat het waterniveau van de rivier zakt, is het water in het meer gaan stilstaan. "In combinatie met de verhoogde temperaturen die het zuurstofgehalte doen verlagen, heeft dat voor een perfecte cocktail gezorgd wat de groei van waterplanten betreft", licht Garnier toe. De grote zuurstofopname van algen 's nachts heeft in vijftien dagen tijd het zuurstofgehalte van 12 milligram naar 0,4 miligram per liter water gebracht, zegt hij.

Bijna driekwart van de verstikte vissen waren karpers. Daarnaast stierven ook vissen als de snoekbaars, de paling en de witte vis. De vrijwilligers groeven een put waarin ze de vissen bedekten met aarde.

Net als andere Europese landen, kent Frankrijk een zomer met uitzonderlijk hoge temperaturen en een historische droogte. In juli viel er gemiddeld minder dan een centimeter regen in het land. Het grondwaterniveau staat verontrustend laag, zo waarschuwde recent het Geologisch en Mijnbouwkundig Onderzoeksbureau (BRGM).