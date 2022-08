Nog 30 leerkrachten gezocht voor stedelijk onderwijs Gent: "Aan noodoplossingen denken we niet"

Het ministerie van Onderwijs heeft volgens Wilaert wel degelijk budget om de scholen te helpen. "Het is geld dat nu niet naar al die uren van leerkrachten gaat, dat dus niet opgeraakt - cynisch gezegd", aldus Willaert. "Daarom roepen we de minister op om creatief te zijn, om dat geld in te zetten om de scholen te helpen. Ook al is het maar tijdelijk, dat kan een groot verschil maken om leerlingen op te vangen."

Tijdens de coronacrisis heeft de stad Gent 3 miljoen van haar eigen geld in het project "helpende handen" gestoken. "Zo konden niet-leerkrachten toch helpen in scholen. Dat was nodig omdat veel leerkrachten toen uitvielen of klassen gesplitst moesten worden. Zoiets kan ook nu door Vlaanderen mogelijk gemaakt worden", besluit Willaert.