Peter Van de Veire keert terug op radio: hij gaat nationaal ochtendprogramma op Radio2 presenteren

"We gaan dit programma met heel Vlaanderen maken en we gaan naar buiten gaan", zegt Van de Veire. "Dit wordt een andere ochtendshow dan ze bij Radio2 gewend zijn. De regio's blijven daarbij belangrijk. We gaan die accenten blijven leggen in de nationale ochtendshow. Het kan zijn dat we de ene dag in Zingem zitten, en de andere dag in pakweg Aartselaar."