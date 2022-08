Hacking van computersysteem in Maldegem was al tweede keer

Vorige week schakelde Maldegem de pers in om de bewoners te informeren over een hacking. Computercriminelen waren binnengedrongen in het computernetwerk van de gemeente. Ze eisten losgeld en dreigden ermee persoonsgegevens van het OCMW publiek te maken op het internet als het losgeld niet werd betaald. Dat is in de maand juli ook gebeurd en het was niet de eerste keer, bevestigt schepen van ICT Annelies Lammertyn (CD&V) aan de redactie van VRT Radio2 Oost-Vlaanderen. In februari was het een eerste keer gebeurd, maar dan op kleinere schaal.