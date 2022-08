Oekraïne ontkent betrokkenheid bij aanslag op dochter van Russische ultranationalist Doegin, honderden aanwezigen op haar herdenking 

Wie is Alexandr Doegin?

Doegin is een bekende figuur binnen het Kremlin en een belangrijk politiek filosoof. Hij begon als politiek commentator bij een Russische televisiezender en werkte in de jaren 90 een tijdje in de Russische Doema - het lagerhuis van het parlement - waar hij zich boog over geopolitieke vraagstukken. Doegin is een Russische ultranationalist die al jaren pleit voor een grootschalige inval in Oekraïne.

"Een directe adviseur van Poetin is Doegin niet", vertelt VRT-journalist en Ruslandkenner Marijn Trio in "Het Journaal". "Hij is wel de bekendste aanhanger van een ultranationalistisch gedachtegoed dat invloed heeft op het Kremlin."