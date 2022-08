Italiaans gerecht opent onderzoek naar verspreiding van verkrachtingsfilmpje

De Romeinse krant die het filmpje publiceerde, haalde het meteen van zijn website. Intussen hebben Facebook, Twitter en Instagram het ook zelf overal verwijderd, waardoor het niet meer te zien is. Maar het parket in Piacenza, waar de verkrachting gebeurde, opent nu wel een onderzoek tegen onbekenden.

Of ook Meloni en de Romeinse krant geviseerd worden, is lang niet zeker. Maar dàt het filmpje werd gedeeld, geeft aan hoe hard de verkiezingscampagne wordt in Italië. De parlementsverkiezingen hebben plaats op 25 september, en volgens de peilingen zal het rechtse blok ruim winnen. In dat blok zijn Fratelli d'Italia van Meloni en de andere uiterst rechtse partij Lega van Matteo Salvini de twee grootste partijen. Ook Salvini plaatste trouwens een screenshot van het filmpje op sociale media, maar niet het hele filmpje.