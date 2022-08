James Webb-telescoop doet het weer: spectaculaire beelden van Jupiter

Jupiter is de grootste en de zwaarste planeet van ons zonnestelsel. De massa is 2,5 keer groter dan alle andere planeten in ons zonnestelsel samen. Vanaf de zon gezien is het de vijfde planeet, op gemiddeld 778 miljoen kilometer van de zon. De aarde is de derde planeet, Jupiter ligt verder van de zon dan de aarde, het is er dus kouder dan bij ons. Jupiter draait in net geen 10 uur om zijn as en doet er ruim 11 jaar over om een baan rond de zon af te leggen.