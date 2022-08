Jurk die Prinses Delphine op het Nationaal Defilé droeg, nu te bezichtigen in Modemuseum Hasselt

Op 21 juli schitterde Prinses Delphine op het Nationaal Defilé in een ontwerp van modeontwerper Pol Vogels uit Heusden-Zolder. "Ik kreeg vaak de vraag van mensen om de jurk die ik ontwierp voor de prinses eens in het echt te kunnen zien. Ik heb dan contact opgenomen met het Modemuseum in Hasselt om de jurk daar te kunnen tentoonstellen, want dat leek mij de ideale locatie", vertelt Vogels aan Radio2.