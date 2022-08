Zillebeke Kermis afgeschaft door dodelijk ongeval: "Het is ongepast om te feesten na de dood van Robert"

"Gisterenavond zaten we allemaal samen voor de laatste voorbereidingen van Zillebeke Kermis, toen het tragische nieuws van zijn dood binnenkwam", vertelt Marc Vermeersch, voorzitter van de Dorpsraad van Zillebeke. "Iedereen was down, sommigen begonnen te huilen." Robert fietste gisteren iets voor 17 uur op het rondpunt van de Zuiderring en de Meenseweg in Ieper. Een vrachtwagen wilde de Zuiderring opdraaien maar had hem niet gezien. Robert stierf ter plaatse.



Robert woonde in Zillebeke en was er bijzonder actief in het verenigingsleven. "Hij was heel geliefd en een manusje-van-alles. Hij zat in de dorpsraad, in het Sint-Maartenscomité en het Sint-Pieterscomité dat wielerwedstrijden organiseert. Wij kunnen Zillebeke Kermis van volgend weekend niet laten doorgaan, dat betaamt gewoon niet", vervolgt hij. "Daarom hebben we gisterenavond onmiddellijk beslist om het hele kermisweekend (zaterdag, zondag én maandag) af te schaffen, als eerbetoon aan Robert."