Kringloopwinkel Okazi verzamelt 2,5 ton achtergelaten voedsel van Pukkelpopcampings

"In totaal hebben we 2,5 ton voedsel gerecupereerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over ravioli in blik, pasta en oneindig veel potjes instant noedels. Maar ook drank: frisdrank, flessenwater en uiteraard heel wat bier. Al is dat laatste natuurlijk minder bruikbaar voor voedselpakketten die bedoeld zijn om kwetsbare personen te helpen", weet Pex. "Aan de ene kant zal een groot deel als voedselpakketten naar Oekraïne gaan. Aan de andere kant gaan we ook voedselpakketten maken voor enkele kwetsbare medewerkers van onze kringloopwinkel zelf."