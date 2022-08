Landbouwers zijn doorgaans hoogopgeleide bedrijfsleiders met een innovatieve reflex

Vandaag bracht de VLAM een bedrijfsbezoek aan Inagro in Beitem, een onderzoekscentrum dat de landbouwers zoveel mogelijk ondersteunt en adviseert op het vlak van nieuwe technieken. “Ongeveer een derde van de West-Vlaamse tractoren is uitgerust met zeer nauwkeurige GPS-technologie”, weet Eva Ampe van Inagro. “ Sensoren houden gewassen, bodem en weer in de gaten en geven aan waar actie vereist wordt op het veld. Satellietbeelden brengen akkers in kaart, computers berekenen in welke richting rijen aardappelen het beste geplant worden voor maximale efficiëntie. Drones kunnen tijdens een vlucht over een veld tellingen doen waarop de landbouwer kan inspelen, of opkomend en moeilijk herkenbaar onkruid zoals knolcyperus identificeren zodat gewasbescherming gericht en tijdig kan gebeuren. Drones met een hittecamera bepalen zelfs per boom of plant waar extra water nodig is.”