Limburgs bedrijf zoekt oudere vrijwilligers om geneesmiddelen uit te testen

"Het is niet zo gemakkelijk om de oudere generatie te bereiken, maar we willen net het verschil maken voor die generatie", zegt Ann Beliën van Rejuvenate Biomed. "Volgens ons is het vooral de onwetendheid. Mensen weten niet goed wat zo'n studie inhoudt. We hebben wel vaker contact met ouderen, maar dan heeft de familie toch bepaalde zorgen. Er is angst voor bijwerkingen en de gevolgen achteraf. Maar er is zeker ook een natraject. Het is het doel om ervoor te zorgen dat de mensen achteraf in een betere staat zijn. De studie is er niet om schade te berokkenen en tijdens de studie leren ze ook veel over hun eigen gezondheid."