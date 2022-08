Kim Kardashian en Sylvester Stallone verbruikten 800.000 liter water meer dan mocht: "Mijn bomen zouden afsterven"

De 2.000 overtreders kregen een aanmaningsbrief in de bus in mei en juni. Bij Kim Kardashian is er sprake van een meerverbuik van bijna 880.000 liter water op een maand tijd, bij zus Kourtney ging er meer dan 380.000 liter over. Beiden hebben nog niet gereageerd in de pers. Dat in tegenstelling tot "Rocky"-legende Sylvester Stallone en zijn vrouw, ex-model Jennifer Flavin. Hun gezin verbruikte in juni 870.000 liter te veel.