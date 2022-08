Meer dan 1.000 niet-begeleide minderjarigen uit Oekraïne geregistreerd in ons land

Het is de dienst Voogdij van de federale overheidsdienst Justitie die in België verantwoordelijk is voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen: “Op 12 augustus waren er 1.043 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen uit Oekraïne geregistreerd bij de FOD Justitie. In totaal zijn 111 van de 1.043 kinderen jonger dan tien jaar. Het aantal meldingen neemt wel af: in maart ging het nog om 15 tot 20 per dag, nu om maximaal 10”, zegt woordvoerster Sharon Beavis van de FOD Justitie.