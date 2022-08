Meer kruisspinnen dan vorig jaar, en dat komt niet door het warme weer

Een luisteraar meldde dat hij opvallend meer spinnen zag, en hij vroeg zich af of dat met het warme zomerweer te maken had. "Of er meer spinnen rondkruipen hangt van de soort af. Er kruipen inderdaad meer kruisspinnen rond dan vorig jaar. Maar dat heeft niets te maken met het warme weer", zegt spinnenexpert Koen Van Keer.



"Eigenlijk is dat afhankelijk van het jaar ervoor. Toen was het een "goed" jaar, dat wil zeggen dat de kruisspinnen goed gegeten hebben, en ook heel veel eitjes gelegd hebben. In het voorjaar komen dan veel jonge kruisspinnetjes uit waardoor je veel spinnen ziet het volgende jaar", legt Van Keer uit op Radio 2 in Antwerpen.