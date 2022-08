Mysteries ontrafeld: wie was de man die op een winterdag in 1937 uit een vliegtuig viel boven Genk?

Mocht Max Victor Wenner vermoord zijn, dan zijn er toch enkele mogelijke verdachten die in beeld komen. De Brit was een weduwnaar en had zich opnieuw verloofd amper enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw. De toekomstige mevrouw Wenner was een Duitse secretaresse die in Keulen woonde. Haar broers waren fervente nazi-aanhangers en waren gekant tegen het huwelijk van hun zus met de Brit.

Een andere mogelijkheid is de gestapo, die geheime Duitse politie volgde Wenner tijdens zijn laatste verblijf in Keulen totdat hij op het vliegtuig stapte waar hij is uitgevallen. Ook de piloot van het vliegtuig zelf had grote nazi-sympathiën, want korte tijd later heeft die het nog geschopt tot hauptsturmführer bij de SS.

Wie ook in beeld zou kunnen komen als verdachte, is zijn familie. Max Wenner was een steenrijke industrieel en had geen kinderen. Bij een overlijden zou de erfenis grotendeels naar zijn twee broers en zus gaan.