Nieuwe adviezen van Nederlandse Taalunie: "die" en "hen" (in enkelvoud) voortaan correcte verwijswoorden 

Zes adviezen gaan over het gebruik van verwijswoorden, met in het bijzonder aandacht voor de actuele taalontwikkelingen en afwegingen bij het verwijzen naar non-binaire personen. Sommige worden in de praktijk al gebruikt, zoals "die" en "hen" (in het enkelvoud): "Vanavond ontvangen we Bo Lelieveld. Die is hier vandaag voor het eerst" of "Vanavond ontvangen we Bo Lelieveld. Hen is hier vandaag voor het eerst."