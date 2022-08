Nieuwe postzegels met onder meer iconische Sea King voorgesteld in Koksijde

Vanaf volgende week kan je bij de Belgische post een reeks nieuwe postzegels kopen. Het gaat om afbeeldingen van iconische vliegtuigen en helikopters. Ook de bekende Sea King die een tijd terug uit werking is gehaald, prijkt op één van de zegels. De vijf nieuwe zegels zijn een eerbetoon aan de humanitaire acties van de Belgische luchtmacht, zegt Kurt Verwilligen van defensie: "Het gaat onder meer over de C130 die noodhulp bracht naar Afrika, over de Sea King die mensenlevens redde op zee en over het vliegtuig dat instond voor het transport van organen. Het gaat vooral ook om het personeel achter deze vliegtuigen en helikopters, zij die heel gedreven waren en dag en nacht instonden voor die hulp. Om hen op die manier erkenning te geven voor al hun werk in het verleden."

Je zal de zegels vanaf volgende week dinsdag kunnen kopen. Voor de gelegenheid zal er op de luchtmachtbasis van Koksijde die dag zelfs een Sea King worden ingericht als postkantoor. Je zal er de nieuwe zegels kunnen kopen en laten afstempelen met een speciale poststempel.