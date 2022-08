Voor het eerst kind besmet met apenpokken in België, maar "geen vrees voor uitbraken in scholen en crèches"

Toch is er geen reden tot ongerustheid, benadrukt Van Gucht. Ook niet wanneer de scholen weer openen op 1 september. "Uitbraken in scholen of kinderdagverblijven hebben we nog niet echt gezien in het buitenland. Niet in andere westerse landen, maar ook niet in West-Afrika, waar het virus al jaren circuleert. Het virus verspreidt zich vooral onder volwassenen en toch voornamelijk via seksueel contact", zegt Van Gucht.

"Als het virus toch door één van de ouders wordt binnengebracht in het gezin, dan is de kans natuurlijk groter dat een heel jong kind besmet raakt dan een tiener. Meestal is er een veel intenser, lichamelijk contact met de heel kleine kinderen dan met wat oudere kinderen."