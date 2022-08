Man ontsnapt door ventilatieraam uit politiekantoor tijdens verhoor in Herent

Inwoners van Herent kregen al een bericht via het buurtinformatienetwerk dat er in hun gemeente een man op de vlucht is voor de politie. In het bericht gaat het om een ontsnapte gevangene, maar dat klopt niet, zegt persofficier van de politiezone HerKo (Herent, Kortenberg) Nick Gyselinck, aan onze redactie.