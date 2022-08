6 maanden oorlog in Oekraïne: "Strijd tussen 2 uitgeputte boksers die geen kracht hebben voor beslissende slag"

"Opvallend is dat we vandaag eigenlijk weinig verandering zien", zegt Housen. "Daarmee bedoel ik dat de frontlijn amper beweegt. Beide landen slagen er niet meer in elkaar nog verder terug te duwen. Enerzijds is Oekraïne tot het besef gekomen dat het zelfs met westerse wapens niet in staat is om aan terrein te winnen. De krachtenverhouding staat niet toe om spectaculaire doorbraken te verwezenlijken."

"Anderzijds zie je dat Rusland in hetzelfde bedje ziek is. Ze hebben het materiaal en de moraal niet meer om de Oekraïeners verder te drijven. Ze zijn allebei op het einde van hun adem. Je kunt het vergelijken met een boksmatch met twee uitgeputte zwaargewichten in de twaalfde ronde die elkaar in een wurggreep houden, maar de kracht niet meer hebben om de beslissende slag toe te brengen. Daarbovenop is er ook geen scheidsrechter die het gevecht in de ring kan stilleggen."