Oppositiepartij PVDA wil taskforce met experts om mensenhandel Borealiswerf in Antwerpse haven te onderzoeken

"Om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt in de Antwerpse haven of op andere plaatsen in ons land, hebben we een taskforce nodig die hier lessen uit trekt op verschillende vlakken: sociale dumping, arbeidsvoorwaarden, huisvesting en alles wat ermee samenhangt. Dit gaat over mensenhandel, over slavernij. Niet in Qatar, maar in België in 2022."

Daarnaast moet de taskforce ook hulp bieden aan de slachtoffers vindt PVDA. "Vele arbeiders zijn er niet goed aan toe. Ze hebben nood aan huisvesting, voeding, medische en psychologische ondersteuning. Het is duidelijk dat Payoke de zorg voor al deze slachtoffers alleen niet aankan en er extra hulp dient te worden geboden. De stad Antwerpen moet mee haar verantwoordelijkheid nemen in dit dossier.”

Eerder zorgde de stad Antwerpen al voor noodopvang van enkele arbeiders. Ook gisteren vond de stad een tijdelijke oplossing voor 17 andere arbeiders.