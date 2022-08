Pizza-automaat in Sint-Joris-Weert stilgelegd na 22 uur wegens overlast

De pizza-automaat op het terrein van het tankstation Gulf aan de Neerijsebaan in Sint-Joris-Weert zorgt voor hinder. "Voor de automaat, die pizza's maakt, is geen vergunning aangevraagd en is dag en nacht open", zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V) van Oud-Heverlee. "In afwachting van de vergunning heb ik inderdaad het besluit genomen dat die pizza-automaat na tien uur 's avonds niet mag werken omdat die overlast creëert voor de buurtbewoners zoals nachtlawaai, maar ook vervuiling en wildplassen."

"Mensen halen 's nachts een pizza, zitten met drie, vier in een auto en het duurt enkele minuten voor zo'n pizza klaar is. Ze zetten dan muziek op en praten luid. We zijn eigenlijk niet tegen het initiatief, maar het is nu aan onze administratie om uit te zoeken of dat de ideale lokatie is voor zo'n pizza-automaat, die dan nog 24 uur op 24 werkzaam is", aldus de burgemeester.