Politiezone Brussel Zuid zoekt eigenaars gestolen laptops en smartphones

De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Sint-Gillis/Vorst/Anderlecht) is op zoek naar de eigenaars van een groot aantal laptops en smartphones die in Brussel gestolen werden. De spullen werden teruggevonden bij een huiszoeking in een drugszaak. Elf toestellen konden al terugbezorgd worden aan de eigenaars. Eén daarvan is via de ambassade zelfs op weg naar Australië. De andere toestellen wachten nog steeds op hun baasje.

De huiszoeking vond in juni plaats. Speurders vielen toen binnen in een pand en troffen er drie personen aan die illegaal in ons land bleken te verblijven. Die hadden geen link met het drugsdossier, maar in het pand lagen wel een hoop laptops en smartphones. De smartphones waren verpakt in zilverpapier, wat de aandacht van de politiemensen trok. Nazicht wees uit dat het om gestolen spullen ging. Zo waren de laptops vooral op het grondgebied van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene gestolen. De drie verdachten werden het land uitgewezen, en de politie is nu op zoek naar de eigenaars van de smartphones en laptops. De politie Brussel Zuid heeft nu op haar website afbeeldingen geplaatst, zodat slachtoffers daar kunnen nagaan of hun toestel ertussen zit.