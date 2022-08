Hart van eerste keizer van Brazilië even terug in thuisland voor viering van 200 jaar onafhankelijkheid

Dom Pedro was de zoon van Johan VI, de koning van Portugal. In die tijd was Brazilië nog een kolonie van Portugal. De hele koninklijke familie, en dus ook Dom Pedro, vluchtte naar Brazilië toen Napoleon in 1807 Portugal binnenviel. In 1821 keerde koning Johan VI terug naar Europa, maar zijn zoon koos ervoor om in Brazilië te blijven en van daaruit te besturen.

"Vanaf 1815 krijgt dat rijk de naam 'het Verenigd Koninkrijk van Portugal', Brazilië en de Algarve. Brazilië werd dus op eenzelfde niveau gezet als moederland Portugal. En bovendien werd het rijk bestuurd vanuit Rio, door iemand die aanwezig was. Dat is een groot verschil met de Spaanse koning die nooit in Amerika geweest was, waar de meeste kolonies zich met veel geweld hebben losgerukt van Spanje", zegt professor Werner.