Koptelefoon tijdens consultatie van je kamergenoot: UZ Gent test het, voor meer privacy op 2-persoonskamers

De eerste reacties op het proefproject zijn positief. "Het wordt enorm geapprecieerd dat er aan de privacy wordt gedacht. Want soms is er een drempel om je klachten uit te leggen, zeker psychologische aspecten, wanneer er iemand meeluistert", legt De Haene uit. "We hebben ook nog geen rare reacties gekregen van de persoon die de koptelefoon op krijgt. Er is begrip voor."