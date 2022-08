Werkgevers in de haven van Antwerpen bezorgd over werknemers en imago van de haven door drugshandel

Daarnaast is er ook bezorgdheid voor de veiligheid van werknemers, wanneer ze benaderd worden om mee te werken. "We zien 2 bewegingen. Ten eerste worden mensen gerecruteerd. Ze worden vanuit het niets gecontacteerd door het criminele milieu, waarbij hen gevraagd wordt of niets willen bijverdienen. We merken wel dat als men een aantal keren nee zegt, dat het dan stopt." Anders is het wanneer iemand er toch op ingaat. "Als iemand al een aantal keren iets gedaan heeft voor het netwerk en dan wil stoppen, dan worden er wel geweld, bedreigingen en intimidatie gebruikt."

In de haven is er daarom sinds enkele jaren een meldpunt voor werknemers, om verdachte situaties te signaleren of om aan te geven dat ze gecontacteerd werden. Onzehavendrugsvrij.be heet dat. "Er zijn verschillende momenten wanneer we meer meldingen ontvangen: wanneer we campagne voeren, wanneer er zaken in de media komen over geweld of drugsvangsten, maar ook wanneer de politie erin slaagt een crimineel netwerk op te rollen. Dan moet het resterende deel op zoek gaan naar nieuwe mensen."