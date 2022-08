Plaatsen reserveren voor Open Monumentendag in stad Antwerpen kan vanaf vandaag

Op 11 september is het Open Monumentendag in heel Vlaanderen. In de stad Antwerpen zetten dan 35 gebouwen hun deuren open. Er zijn ook vier thematische wandelingen en een fietstocht. Alles is gratis, maar voor een aantal activiteiten wordt aangeraden om op voorhand plaatsen te reserveren. Dat kan vanaf vandaag.

Dat is onder meer het geval voor een aantal rondleidingen. Er zijn er onder meer in de Arenwijk in Deurne, in het zwembad in de Veldstraat, in zaal Harmonie en in het Koninklijk Atheneum in Deurne. In de Seefhoek zijn het buurtbewoners die geïnteresseerden op sleeptouw nemen.

Alle informatie is te vinden op de website van Open Monumentendag in Antwerpen.