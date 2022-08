Lage cortisol, uitgeputte afweercellen: long covid geeft stilaan meer geheimen prijs

Over de oorzaak of oorzaken van long covid, laat staan over een behandeling, is nog maar weinig bekend. Maar stilaan ontwarren wetenschappers meer en meer knopen die een nieuw licht kunnen werpen. Onlangs verscheen een Amerikaanse studie die belangrijke inzichten verschaft in wat er aan de hand is in het lichaam van patiënten met long covid. In "Distinguishing features of Long COVID identified through immune profiling" toont een team wetenschappers van de Yale School of Medicine aan dat zij onder meer een lager gehalte aan het stresshormoon cortisol en veel uitgeputte T-cellen hebben.

Belangrijk om te weten is dat de studie gepubliceerd werd op een zogenoemde preprintserver. Dat betekent dat andere, onafhankelijke wetenschappers het onderzoek nog niet hebben beoordeeld. Er kunnen dus nog opmerkingen, aanvullingen of correcties nodig zijn. De resultaten van het onderzoek mogen bijgevolg nog niet gebruikt worden als officiële richtlijn in de klinische praktijk.