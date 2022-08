STVV zet oud-spelers in als call-agent om abonnees te werven

STVV zag - net als vele andere voetbalclubs - het aantal supporters dalen door de coronacrisis. De club uit Sint-Truiden wil die negatieve trend keren en zet daar alle middelen voor in. De belactie met de oud-spelers is er één van. Gisteravond zaten alvast 7 clubiconen achter de telefoon in een callcentrum om supporters te werven.