Test-Aankoop opent gratis telefoonnummer voor gedupeerden afgelast festival 100% retro in Bobbejaanland

Test-Aankoop is er heel duidelijk over dat iedereen die tickets kocht, al zijn geld moet terugkrijgen, als ze het willen. "Ze hebben betaald voor een dienst die niet geleverd is, het festival is niet doorgegaan. Dan hoeven ook zij hun deel van het contract, het betalen van een ticket, niet na te komen."

Aan de andere kant leidt het terugvragen van geld mogelijk tot een faillissement van de organisator. "De organisator gaf aan dat er financiële problemen waren. Als iedereen op hetzelfde moment al zijn geld terugvraagt, dan zou het kunnen dat de organisator failliet gaat. Dan wordt het helemaal moeilijk om geld terug te krijgen, want dan is het er gewoon niet meer. Mensen die dus toch willen wachten op volgend jaar, kunnen dat doen. Maar ook zij lopen het risico dat de organisator toch failliet gaat. Het is dus een moeilijke afweging. Ook voor ons is het momenteel moeilijk in te schatten wat het beste is om te doen."

Al wie vragen of klachten heeft over het 100% Retro-festival kan terecht op het nummer 0800 39 808 van Test-Aankoop.

De organisator van 100% Retro betreurt intussen dat Test-Aankoop hem niet contacteerde. "Ik ben bereid om met hen samen te werken en de ticketkopers een antwoord te geven", zegt Hugo Foets. "Ik wil me niet voor hen verbergen."