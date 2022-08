Union zal wedstrijden Europa League in Leuven spelen

Ook de CEO van OH Leuven, Peter Willems, is tevreden met de beslissing. “We helpen Union SG met plezier zodat ze hun wedstrijden in de groepsfase in de UEFA-Europa League in het King Power at Den Dreef stadion kunnen afwerken. Na de eerste geslaagde samenwerking voor de wedstrijd tegen Rangers komen er nu nog drie wedstrijden bij.” De Leuvense club treft proactief maatregelen om eventuele overlast te beperken. "Bovendien zullen we een deel van de inkomsten gebruiken voor onze community-werking en zo ook iets teruggeven aan onze buurt. We gaan er allemaal samen een voetbalfeest van maken."